Salerno Sistemi, agevolazioni a favore dei titolari di imprese commerciali chiuse per COVID.

Salerno Sistemi SpA, d’intesa con il Comune di Salerno, al fine di sostenere i titolari di attività commerciali costretti alla chiusura in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha adottato alcune ulteriori misure atte ad attenuare le difficoltà economiche in cui versano le relative imprese.

Pertanto, nel pieno rispetto delle Delibere Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ed in deroga alle previsioni del Regolamento di Utenza, è eccezionalmente stabilito che i titolari di attività commerciali che ricadono nella fattispecie sopra richiamata e che ne facciano richiesta possono accedere all’agevolazione di seguito riportata:

1. rateizzazione degli importi dovuti per consumi idrici relativi a fatture emesse e non ancora pagate che abbiano scadenza entro il 30.04.2021;

2. pagamento della 1° rata di rateizzazione, di cui al punto precedente, entro il 30.07.2021.

A chi è rivolta l’agevolazione

• ai titolari di attività commerciali chiuse per COVID-19 che hanno maturato un debito con Salerno Sistemi SpA a tutto il 30 Aprile 2021;

• ai titolari di attività commerciali che hanno già in corso un piano di rateizzazione/piano di rientro, i quali dovranno produrre nuova formale richiesta con le modalità sotto riportate.

Periodo di validità dell’agevolazione

Dal 1° maggio al 30 luglio 2021.

Modalità di presentazione della richiesta

Le richieste potranno essere formalizzate utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso gli Sportelli o sul sito www.salernosistemi.it e dovranno essere presentate attraverso le seguenti modalità:

• inviando il modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare del contratto di fornitura idrica con allegata copia del documento di riconoscimento, all’indirizzo mail segreteria@salernosistemi.it;

• inviando fax al n. 0897726877;

• recandosi presso gli Sportelli di Salerno Sistemi presenti nelle sedi di:

– Via Stefano Passaro, 1

– Via Trento, 25

– Piazza XXIV Maggio, 29

Revoca e decadenza dall’agevolazione

In caso di mancato pagamento di una sola rata di cui alla presente agevolazione, nonché delle fatture emesse per i consumi successivi al 1° Maggio 2021, Salerno Sistemi SpA procederà alla revoca dell’agevolazione concessa, attivando le procedure per il recupero del relativo credito, come previsto dall’Area con Delibera 311/2019/T/idr del 16.07.2019 e ss.mm.ii.