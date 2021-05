Salerno in festa, strade invase dai tifosi.

Tanta gente in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Stessa scena anche in altre strade cittadine.

In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno della Salernitana in serie A.

Un tifo variegato, grandi e bambini avvolti dai colori granata, stanno esultando per questa grande vittoria. Scene di entusiasmo anche a piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti, ritrovo storico della tifoseria. Una gioia con cori, fumogeni, bandiere che fanno capolino anche dai balconi di tutta la città. La città si prepara a vivere la sua lunga giornata di festa e celebrazione. (ANSA).