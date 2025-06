Salerno Danza Festival, si parte da Pontecagnano

Parte da Pontecagnano il viaggio del Salerno Danza Festival 2025, la rassegna di danza contemporanea a cura del CDTM – Circuito Danza Teatro e Musica, che da oltre un decennio anima l’estate salernitana con spettacoli capaci di coniugare arte e paesaggio. Il Festival, realizzato con il riconoscimento del MiC e il sostegno della Regione Campania, propone ventinove spettacoli in sette luoghi simbolici della provincia, trasformando siti archeologici, piazze e giardini in palcoscenici sotto le stelle.

Tema di questa edizione, “De Rerum Natura”, ispirato all’opera di Tito Lucrezio Caro, è una riflessione poetica e sensoriale sul rapporto tra uomo e natura, tra gesto e contesto, tra linguaggio del corpo e paesaggio che lo accoglie. Un invito a vivere l’esperienza della danza come forma di benessere, condivisione e rigenerazione culturale.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 giugno in Piazza Sabbato a Pontecagnano, dove la compagnia Expresso Forma di Ezio Schiavulli presenta La Caravane Électrique. Una performance urbana di danza contemporanea e installazione d’arte figurativa, pensata per spazi non convenzionali, che porta la danza tra le persone, generando partecipazione, energia e stupore. Al centro della scena, un minibus attrezzato diventa fondale mobile e scenografia itinerante, dando vita a uno spettacolo che si rinnova in ogni luogo grazie al dialogo diretto tra danzatori e ambiente urbano.

Venerdì 27 giugno, sempre a Pontecagnano ma nel suggestivo Parco Archeologico Etrusco, la scena è per Private Callas, della Compagnia Artemis diretta da Monica Casadei. Una coreografia intensa, dedicata a Maria Callas, che ne restituisce l’anima tormentata e il carisma leggendario. La performance mette in luce i contrasti tra luce e ombra, fragilità e potere, pubblico e privato, in una narrazione che attraversa l’identità femminile, la solitudine e la forza trasformativa dell’arte.

Due serate che aprono un festival articolato, visionario e profondamente radicato nel territorio, che proseguirà il 4 luglio ad Ascea Velia per tre giornate consecutive dedicate a sei spettacoli firmati da Asmed, MM Contemporary Dance Company, S’Ala Production e JC Movement.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. Il costo d’ingresso è sempre di 3 euro, ad esclusione degli appuntamenti in programma al Teatro Kamaraton di Camerota.

Qui l’ingresso è gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: https://www.instagram.com/salernodanza_festival/ – www.salernodanzafestival.net.

Mi piace: Mi piace Caricamento...