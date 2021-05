Salernitana, vittoria sull’Empoli e promozione in A ad un soffio.

Con una rete per tempo, messe a segno da Bogdan ed Andrè Anderson la Salernitana supera all’Arechi l’Empoli già promosso in A e fa un passo avanti decisivo verso la promozione in serie A.

La squadra di Castori per essere artefice del suo destino e non dover dipendere dal risultato del Monza (unica squadra che può raggiungerla in classifica) dovrà superare il Pescara (sconfitto a Cremona e matematicamente retrocesso in C) all’Adriatico nell’ultimo turno del campionato cadetto che si disputerà lunedì 10 sempre alle 14:30.