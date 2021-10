Salernitana, Veseli positivo al covid.

“Il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positivo al tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio”.

È quanto ha fatto sapere la Salernitana con una nota diffusa in serata.

Il calciatore non era stato inserito nella lista dei convocati per la trasferta di La Spezia in attesa di ricevere l’esito del test. Il difensore era rientrato da poco a Salerno dopo aver risposto alla convocazione con la Nazionale albanese. Proprio nel gruppo delle ‘Aquile’ si erano registrati alcuni casi positivi. Una circostanza che ha spinto la Salernitana a ripetere i controlli al rientro in Italia di Veseli dai quali è emersa la positività del difensore. Il calciatore, tra l’altro, non ha ancora esordito con la Salernitana in Serie A in quanto è reduce da un infortunio. (ANSA).