Salernitana promossa in Serie A, vittoria 3-0 a Pescara.

La Salernitana è promossa in Serie A, la compagine granata vince l’ultima gara a Pescara con il punteggio di 3-0 e conclude la stagione al secondo posto in classifica e quindi conquistando la promozione diretta in Serie A senza passare dai playoff.

La vittoria granata è maturata nella ripresa, grazie alle reti di Andrè Anderson su calcio di rigore, il raddoppio Casasola ed il sigillo finale di Tutino.

Inizia la festa a Salerno, anche se sul futuro pesa la possibile esclusione dal campionato per l’incompatibilità per due squadre di Serie A ad essere possedute dalla stessa proprietà, incompatibilità ribadita oggi stesso dal Presidente Federale Gabriele Gravina.

Ma a questo ci si penserà da domani, oggi è giorno di festa per Salerno e la Salernitana.