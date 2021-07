Salernitana, Gravina fiducioso: abbiamo avuto rassicurazioni.

“Il trust della Salernitana? La soluzione è soltanto un passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che noi abbiamo indicato”.

Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, in merito al trust legato alla cessione del club campano da parte delle due società attualmente proprietarie.

La prima proposta era stata inizialmente bocciata dalla Federcalcio, oggi alle ore 20 scadono i termini per presentare un nuovo statuto rivisitato: “Siamo in dirittura d’arrivo – ha precisato Gravina riferendosi alla scadenza odierna – noi siamo a posto, non si cambierà una virgola da quello che abbiamo chiesto. Il trust richiedeva una rivisitazione profonda, cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto, quindi aspettiamo con molta ansia questa risposta e siamo convinti che comunque si arriverà a una soluzione”. (ANSA).