Ruggi, terminati lavori Ortotraumatologia

Ultimati i lavori di riqualificazione strutturale, il Reparto di Ortotraumatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretto dal dottore Mauro Nese, è stato restituito al personale medico sanitario e ai pazienti con un rinnovato confort di tipo alberghiero e più sicuri percorsi sanitari.

Ventidue posti di degenza suddivisi in camere da 4, da 2 e da 1 letto, tutte dotate di apparecchio TV, frigoriferi, bagni privati muniti di doccia, bagno assistito, climatizzazione diffusa e termoregolata per rendere la temperatura sempre gradevole. Presenti nel Reparto inoltre stanze per la preospedalizzazione, con selezione preventiva dei pazienti, per evitare l’accesso diretto di questi ultimi in reparto, ed una possibile contaminazione dei percorsi.

Da segnalare anche una nuova sala briefing, completamente informatizzata, una sala per accogliere i familiari, dove poter colloquiare con i medici e una tisaneria.

‘Rendere i reparti fruibili, sicuri e ben organizzati, dotandoli di ogni confort assistenziale è un preciso obiettivo del Ruggi, dichiara il Direttore Generale, dottore Vincenzo D’Amato, affinché i pazienti possano essere accolti nel rispetto della dignità della persona e a garanzia del benessere e dell’adeguatezza delle cure’.