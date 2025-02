(Adnkronos) – Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Laurentina a Roma. A travolgerla, una Mercedes guidata da un uomo di 72 anni. La giovane è deceduta e sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

