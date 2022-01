Riparte la spesa online: con l’aumento dei contagi gli italiani acquistano da casa

Con l’aumento dei contagi da Covid, gli italiani tornano ad acquistare la propria spesa online. Si tratta di una tendenza che nel nostro Paese non è mai stata abbandonata completamente, specialmente per via dei vantaggi che offre a livello economico. In questo breve articolo forniremo alcuni dati su questo trend e scopriremo i principali driver di scelta che guidano gli italiani verso l’acquisto online della propria spesa alimentare.

Quarantena e spesa online: si torna ai carrelli digitali

A seguito delle vacanze Natalizie, la curva dei contagi è tornata a crescere con una nuova ondata di positivi, dovuta anche alla maggiore contagiosità della variante Omicron. Gli italiani, dunque, tornano prepotentemente a fare la spesa sul web, riempiendo i propri carrelli digitali con tutti i beni di prima necessità, dalla frutta alla verdura, passando per i cibi pronti, le bevande e molto altro ancora.

La spesa online diventa una risorsa utile e necessaria per chi è soggetto a quarantena per positività o ha avuto un contatto stretto con positivi. Lo scopo principale della spesa su internet, infatti, è quello di effettuare i propri acquisti in totale sicurezza, evitando così il rischio di essere contagiati presso un supermercato fisico, a causa degli assembramenti e della difficoltà nel rispettare le distanze.

Spesa su Internet: un’abitudine per molte famiglie italiane

Come anticipato, l’abitudine di acquistare la propria spesa direttamente sul web è andata avanti anche a seguito del primo lockdown. Non si parla quindi di una moda passeggera o di un’esigenza circoscritta, ma di una vera e propria modalità parallela a quella tradizionale. Da marzo 2020, infatti, si nota un aumento delle vendite di cibo online superiore al 200%, un dato che rispecchia i numerosi vantaggi riscontrati dagli italiani nel processo di acquisto della spesa su internet.

Oltre al già citato contenimento del rischio di contagio da Covid, la spesa online rappresenta un’ottima fonte di risparmio. Infatti, questa modalità di acquisto consente di accedere agli sconti messi a disposizione sul volantino delle offerte dei supermercati online, come Bennet, ad esempio, che aggiorna regolarmente le promozioni attive sulla propria pagina.

Inoltre, la spesa tramite web consente di ricevere il proprio carrello di prodotti anche a domicilio, una soluzione comoda specialmente per chi sarebbe costretto a spostarsi in auto per i propri acquisti alimentari, limitando così i costi del carburante. Infine, si tratta di un canale che dà la possibilità di evitare di spendere energie fisiche, dal momento che non richiede di uscire di casa, fare la fila alle casse e perdere del tempo alla ricerca di un parcheggio.