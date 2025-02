Rimedi naturali per dormire meglio: come scegliere il giusto integratore

(Adnkronos) –

I disturbi del sonno sono tra i più diffusi nella società odierna e sono spesso causati dal classico stile di vita frenetico delle metropoli, che genera stress e ansia. Per migliorare il riposo, è essenziale adottare abitudini che favoriscano un equilibrio psicofisico, evitando, tra l’altro, eccessi di alcol, caffè, tè e cioccolato (tutte sostanze stimolanti) può aiutare corpo e mente nello stabilizzare i ritmi sonno-veglia, così come consumare pasti leggeri la sera per non rendere difficoltosa la digestione. Prima di passare, quindi, a parlare di integratori, ci teniamo a ricordare quanto queste pratiche siano benefiche, così come l’assunzione di tisane rilassanti, che possono rappresentare un valido supporto e che, uniti all’utilizzo di integratori formulati con principi attivi naturali, possono rivelarsi efficaci per un sonno più sereno. La scelta tra i vari integratori per dormire meglio dipende chiaramente dal modo in cui il proprio sonno è disturbato e spazia tra i diversi principi attivi giusti e utili per favorire rilassamento e serenità. La melatonina, prodotta naturalmente dall'organismo, è l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. La sua produzione aumenta al buio, ma con l’età tende a diminuire, rendendo spesso necessario un’integrazione per migliorare la qualità del riposo. La Griffonia simplicifolia, invece, è una fonte naturale di 5-HTP, un precursore della serotonina, che favorisce il rilassamento mentale e il benessere emotivo, rendendoli particolarmente utili in caso di difficoltà a dormire legate allo stress. Tra i rimedi più noti per favorire il sonno, la valeriana è apprezzata per le sue proprietà calmanti e sedative: un ingrediente fondamentale in molti integratori specifici per contrastare l’insonnia. Il luppolo, grazie ai suoi estratti titolati, ha un effetto rilassante che contribuisce a ridurre l’agitazione notturna. La melissa, invece, è rinomata per il suo duplice effetto: da un lato promuove il rilassamento, dall’altro allevia stati d’ansia e tensioni che possono interferire con il sonno. La glicina è un amminoacido e neurotrasmettitore che svolge un ruolo essenziale in molte funzioni del corpo umano, tra cui il sonno, in quanto sostiene i ritmi circadiani coinvolti nel ciclo sonno-veglia. È utile in caso di insonnia, riduzione temporanea del sonno e bisogno di migliorare la qualità del sonno. La passiflora è un’altra pianta con proprietà benefiche per il sistema nervoso, la cui azione distensiva e antispasmodica aiuta a calmare la mente e a favorire un riposo profondo. Il tiglio, ha un effetto sedativo delicato che lo rende adatto per coloro che cercano un aiuto più soft per rilassarsi prima di andare a dormire. Un alleato meno conosciuto ma altrettanto efficace è la teanina, un amminoacido presente nelle foglie del tè che, pur non inducendo direttamente il sonno, aiuta a ridurre lo stress e favorisce uno stato di rilassamento, risultando particolarmente utile per chi fatica a dormire a causa di preoccupazioni o pensieri ricorrenti. Ogni organismo reagisce in modo diverso agli integratori, perciò è importante considerare le esigenze specifiche prima di scegliere un prodotto. Un’analisi attenta delle proprietà dei principi attivi e il consiglio di un esperto possono essere fondamentali per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità. Se vuoi approfondire l’argomento o hai qualche domanda, contattaci. Il nostro team di professionisti sarà felice di risponderti e aiutarti a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze. Inoltre, puoi visitare il sito comproinfarma.it per scoprire una vasta selezione di integratori naturali e soluzioni dedicate al tuo benessere. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

