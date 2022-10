Rifacimento della sala di Risonanza Magnetica del C.R.T.F. di Cava de’ Tirreni

Ines, Mara e Multiart Design, aziende leader del settore dell’Ingegneria Clinica e del Design di interni hanno collaborato per il rifacimento della Sala di Risonanza Magnetica del Centro

di Radiologia e Terapia Fisica Srl di Cava dè Tirreni, in provincia di Salerno.

Il restyling si è concentrato sull’umanizzazione, con Wrap Design alle pareti, Floor Design con effetto 3D, luci a Led perimetrali, il tutto volto alla cura dell’ambiente che circonda il paziente, fondamentale per un approccio all’esame diagnostico meno traumatico possibile.

“Siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto, per il quale ringraziamo il nostro staff e i colleghi di Mara Srl e di Multiart Design Srl” ha affermato Pierpaolo Venturi, Ceo di Ines srl, azienda salernitana specializzata nella realizzazione e nella manutenzione di Gabbie di Faraday e Blocchi Operatori e che si è distinta nel mercato dell’ingegneria clinica e dell’impiantistica sanitaria per le spiccate capacità di personalizzazione dei progetti.

“Con Ines srl abbiamo cominciato già da qualche anno a portare avanti il concetto dell’umanizzazione della cura – continua Venturi – con l’obbiettivo di rendere migliore l’esperienza del paziente che si approccia a macchinari diagnostici ritenuti claustrofobici.”

Grazie ad una compagine sociale di lunga esperienza nel settore, Ines srl oggi è in grado di offrire progetti con la soluzione “Chiavi in mano”, gestendo l’intero “processo edilizio”: la creazione, la realizzazione, l’uso e il mantenimento di opere edilizie nel settore sanitario.

