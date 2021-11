Rari Nantes Salerno, turno infrasettimanale in trasferta a Palermo.

Mercoledì 24 novembre alle ore 14:00, alla piscina comunale di Palermo si gioca l’ottava giornata del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

La Rari Nantes Salerno sarà impegnata nella seconda trasferta siciliana della stagione, dopo quella affrontata per la gara contro il Catania.

Una sfida non facile contro una squadra di prim’ordine, preparata e che ambisce alle più alte posizioni in classifica. La Rari Nantes Salerno non si farà trovare impreparata, forte delle 4 vittorie, le ultime due consecutive.

Qualche dichiarazione del mister Matteo Citro: “Sicuramente questa settimana ci attendono due partite, mercoledì contro il Telimar e sabato contro il Brescia, dove si alzerà il livello e dove dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Fino a Natale ci attendono partite molto toste, ma credo che a parte contro la Pro Recco ed il Brescia le altre possano essere tutte giocabili per noi”.

È prevista la diretta streaming dalla pagina Facebook del Telimar Pallanuoto.

Sabato 27 novembre si tornerà a giocare alla Simone Vitale contro i campioni nazionali in carica del Brescia, partita prevista inizialmente per le 18:00 anticipata alle 14:30.