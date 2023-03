Rari Nantes Salerno sconfitta in casa dall’Ortigia.

Si è tenuta sabato 18 marzo alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale la ventesima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Check-Up Rari Nantes Salerno ha ospitato la Circolo Canottieri Ortigia, terza testa di serie del campionato. La gara è terminata 3-6.

Nonostante il risultato finale, nella gara odierna i ragazzi di mister Citro hanno dato prova del grande lavoro delle ultime settimane. Diversi i segnali positivi, soprattutto in fase difensiva.

“Nonostante la sconfitta ci sono dei segnali positivi. Abbiamo saputo limitare l’attacco di una squadra come l’Ortigia, con quattro nazionali e terza forza del campionato. Ci sono ottimi segnali anche durante il lavoro in allenamento, stiamo migliorando molto soprattutto in fase difensiva. Si riscontrano ancora errori di lucidità soprattutto in attacco. Siamo poco cinici e poco veloci in fase di esecuzione di manovra e nella gestione delle superiorità numeriche.” Le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà da inizio campionato, in primis il problema della piscina. Ci sentiamo però di rassicurare sullo stato di salute del gruppo. Lo staff tecnico, la società e tutti gli atleti sono uniti verso l’obiettivo. Ci attende sicuramente un finale di stagione importante. Considerando anche la fine degli scontri proibitivi abbiamo chance per la salvezza diretta o ai playout” le parole del Direttore Sportivo Mariano Rampolla.

Prossima gara sabato 25 marzo ore 16:00 presso la piscina Scandone contro il Circolo Nautico Posillipo.