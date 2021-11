Rari Nantes Salerno sconfitta in casa contro Trieste.

Si è tenuta alla Piscina comunale “Simone Vitale” di Salerno la gara tra la Rari Nantes Salerno e la Pallanuoto Trieste, per la quinta giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto. La gara è terminata con il risultato di 11-16 per la pallanuoto Trieste.

Sfida difficile alla Vitale per la Rari Nantes Salerno che affronta la Pallanuoto Trieste, squadra capace lo scorso sabato di imporre la prima sconfitta ai campioni d’Italia del Brescia. Mister Citro deve rinunciare all’apporto di Gallozzi, fermato da un infortunio, al suo posto gioca Spatuzzo. Primo quarto ad appannaggio della Rari Nantes Salerno che propone una buona pallanuoto mettendo in difficoltà il Trieste, e chiude sul 3-2, con i gol di Cuccovillo, Elez e Luongo.

Nel secondo quarto blackout in casa Rari, con Trieste che prende il largo chiudendo sul 6-1. Sugli scudi Bego, alla fine autore di ben 5 reti.

I giallorossi, invece, sprecano tanto in attacco e subiscono troppe ripartenze. Gli uomini di Citro però non si arrendono e provano a rientrare in partita, ottenendo un parziale vittorioso di 4-3 nella terza frazione, con 3 reti di Luongo e gol di Esposito. A tenere a galla Trieste ci pensa un super Oliva, autore di incredibili parate. Nell’ultima frazione Trieste chiude la gara imponendosi con un parziale di 5-3. I gol della Rari realizzati da Parrilli, Sanges e Gluaich. Il valore degli avversari, tanta sfortuna e un po’ di ingenuità hanno condannano la Rari alla terza sconfitta stagionale, la prima in casa.

“Siamo partiti abbastanza bene nel primo tempo abbiamo giocato discretamente poi abbiamo avuto un secondo parziale che ha condizionato la partita. Ci sono stati diversi errori individuali, abbiamo subìto dei dribbling, abbiamo subìto dei contropiedi, a questo livello si pagano. Ci eravamo detti che oggi la partita si doveva vincere difensivamente e noi abbiamo difeso male. 16 gol sono troppi, anche perché abbiamo comunque prodotto tanto, abbiamo segnato 11 reti, sbagliando anche due rigori. Non è l’attacco il nostro problema ma dobbiamo capire che dobbiamo abituarci a difendere con questo nuovo metro arbitrale. Oggi credo abbiamo subìto 20 espulsioni. Dobbiamo un attimino crescere nell’adattarci a questo nuovo modo di arbitrare.” queste le dichiarazioni a caldo del mister Matteo Citro.

Mentre il portiere della Rari Nantes Salerno, Simone Santini dice: “Non abbiamo disputato una bellissima partita. Abbiamo creato, abbiamo preso anche parecchi uomini in più ma non li abbiamo sfruttati al meglio, cosa che hanno fatto loro e poi soprattutto ci hanno messo in difficoltà con i loro contropiede e le loro ripartenza dal centro. Alla fine, non hanno fatto niente di spettacolare. Sapevamo che sono una squadra organizzata e completa, formata da 13 giocatori di pari livello che danno continuità e cercano di imporre il loro gioco. Noi non siamo riusciti a dare il nostro 100% e questo ci ha portato alla sconfitta.”