Racconto della mia vita cavese. Souvernirs di Paolina Craven. Presentazione del libro di Federico Guida edito da Areablu venerdì 11 al Comune di Cava.

ricostruisce il soggiorno cavese di Paolina Craven nel suo ultimo libro pubblicato da Areablu Edizioni dal titolo. La presentazione è in programma domani,, alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, a Cava de’ Tirreni.

Dopo anni di ricerche in diverse biblioteche europee per rintracciare i diari cavesi della scrittrice Paolina Craven, l’autore Federico Guida ha rinvenuto all’Institut Catholique de Paris il fondo Craven-La Ferronnays, ossia l’archivio privato delle due famiglie costituito da un centinaio di documenti manoscritti, in gran parte vergati dalla scrittrice stessa: una vera scoperta che gli ha permesso di conoscere in modo approfondito e nuovo il rapporto con Cava de’ Tirreni di Paolina Craven e molti aspetti interessanti della sua personalità.