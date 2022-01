Provincia, Alfano (FdI): Strianese ancora non ha assegnato le deleghe alla minoranza.

“È passato più di un mese – ha dichiarato il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale Sonia Alfano – e ancora stiamo aspettando che il Presidente Strianese assegni le deleghe ai suoi consiglieri di maggioranza: un ritardo imbarazzante per la politica, poichè dimostra come l’amministrazione debba essere ostaggio di beghe interne tutte alla sinistra.

Il ritardo delle nomine – ha continuato il Consigliere Provinciale – per un territorio vasto come la Provincia di Salerno rallenta l’azione dell’Ente: la viabilità e l’edilizia scolastica, ad esempio, non possono aspettare questioni interne, ma hanno bisogno di una rapida soluzione.

Sono sicura – ha concluso Alfano – che il Presidente metterà subito fine a questo ritardo e dia le deleghe ai suoi consiglieri di maggioranza: come opposizione aspettiamo tale momento anche per aprire un confronto serio e costruttivo con i colleghi delegati”.