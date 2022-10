Presentazione del Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2022-2023.

Martedì 25 ottobre 2022, alle ore 10.00, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di Salerno, in via Santi Martiri Salernitani 31, si terrà la presentazione del

Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2022-20223

predisposto dalla U.O.S.D. Promozione della Salute Asl Salerno – Dipartimento di Prevenzione, diretta dalla Dott.ssa Rosamaria Zampetti.

Al suo interno, l’offerta formativa ed educativa che l’Asl Salerno mette a disposizione delle scuole e delle comunità del territorio, per promuovere il benessere e salute nei giovani, sviluppando in loro competenze, senso di responsabilità, partecipazione e consapevolezza nelle scelte di vita.

Anche quest’anno l’Asl Salerno ha rivolto la sua attenzione ai temi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria, sui quali intende impegnarsi in maniera ancora più incisiva, proponendosi come punto di riferimento per molteplici Istituzioni e Agenzie: scuole, enti locali, organismi sociali, università, soggetti del no profit, associazioni, ecc.

Il documento pubblicato per l’anno 2022/2023 si suddivide in 3 Aree tematiche: 1) Comunità attive ed ecosostenibili; 2) Cittadini Consapevoli e resilienti; 3) Benessere a Scuola. Sono previsti 23 Programmi educativi/formativi, alla cui stesura hanno collaborato professionalità appartenenti ai diversi macrocentri aziendali che sono parte attiva nella realizzazione degli interventi nei territori dei distretti.

Il Catalogo, attraverso le attività che mette in campo, mira a rafforzare la salute e il benessere dei cittadini, agendo sui fattori di rischio modificabili per prevenire le MCNT (Malattie Croniche Non Trasmissibili) e la diffusione delle malattie infettive, favorendo l’adesione ai programmi di Screening, quale fattore protettivo per la prevenzione di patologie oncologiche.

Secondo l’OMS uno stile di vita sano si basa su: Alimentazione sana ed equilibrata, Attività fisica, Benessere emotivo e spirituale, Prevenzione di abitudini come il fumo, il consumo rischioso di alcolici o l’uso di droghe. Queste tematiche sono sviluppate nei programmi del catalogo e trattate attraverso attività di sensibilizzazione, comunicazione, counselling e interventi educativi/formativi, finalizzate a favorire stili di vita sani e comportamenti responsabili.