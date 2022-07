Premio Charlot, tutto esaurito all’Arena del Mare per la serata di martedì 26.

Sold out all’ Arena del Mare ieri (martedì 26 luglio), per la serata del Premio Charlot dedicata al Monello e che ha visto come protagonisti da prima la Compagnia dell’Arte e poi la compagnia “ Circo Bianco ”. Due appuntamenti che hanno, come detto, visto la partecipazione di tantissime persone. Mamme, papà, nonni e zii, ieri si sono ritrovati allo Charlot insieme ai loro piccoli per una serata da favola. Una serata dove la parola d’ordine è stata sognare con la fantasia. Una serata dove i più piccoli si sono divertiti con le avventure di Peter Pan e con lo show del Circo Bianco e i più grandi sono ritornati bambini riscoprendo la bellezza delle fiabe, quelle belle, quelle che sanno far sognare.

Complimenti e applausi per i protagonisti dei due spettacoli a cominciare dai protagonisti della fiaba musicale “ Peter Pan ” per la regia di Antonello Ronga , ovvero Teresa Di Florio, Francesca Canale, Fortuna Capasso, Delia Marmo, Mauro Collina, Antonello Ronga, Rossella Cuccia, Ester Sabatino, Aurora Ronga, Marco De Simone, Francesco Maria Sommaripa, le coreografie di Fortuna Capasso e il corpo di ballo del Professional Ballet di Pina Testa.

E poi per i protagonisti di “ Dreams ”, spettacolo danzante che è stato curato da Pina Testa e Roberto D’Urso , con la direzione organizzativa di Fortuna Capasso, e che ha visto in scena Mirko Tulli, Veronica Mariani. Paolo Scannavino, Ilaria Leone .

Nel corso della serata è stato consegnato a Renzo Paris il Premio Charlot omaggio a Pasolini .