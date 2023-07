Premio Charlot, serata dedicata a Massimo Troisi domenica 23, c’è anche Peppe Iodice

Per Massimo. Il Premio Charlot, domani 23 luglio, alle ore 21.30, all’Arena del Mare di Salerno, festeggerà con il pubblico i 70 anni di Massimo Troisi, l’indimenticato attore e regista, che ci ha lasciato troppo presto, ma che vive e vivrà per sempre nei cuori e nella mente di tutti.

Una serata quella di domani dove le emozioni non mancheranno, come non mancheranno le risate, quelle stesse che Troisi ci ha regalato e ci regala ancora ogni volta che riguardiamo un suo film.

Sul palco saliranno la produttrice del film di Anna Pavignano (compagna e sceneggiatrice di Massimo Troisi) “Da domani mi alzo tardi” Barbara Di Mattia (menzione speciale), poi Giorgio Zinno (menzione speciale) sindaco di San Giorgio a Cremano, il comune dove Massimo è nato e cresciuto, ed ancora il regista e autore, nonchè nipote di Troisi Stefano Veneruso (Premio Charlot Libro) autore del libro “Il mio verbo preferito è evitare” edito dalla Rizzoli, ed Annamaria Troisi, sorella di Massimo. A lei il patron Claudio Tortora consegnerà la statuetta in ceramica raffigurante Charlie Chaplin “Per Massimo”.

Ma gli ospiti della serata saranno molti altri, infatti ci saranno anche il regista e attore Corrado Ardone, Massimo Peluso e Simona Tammaro (a loro sarà consegnato il Premio Charlot speciale cinema per il film “Tempi Supplementari”) e poi ancora Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra protagonisti dello spettacolo teatrale “Mettici la mano” (Premio Charlot Teatro).

Nella seconda parte della serata si riderà, tanto, tantissimo con un amico del Premio Charlot, Peppe Iodice che presenta il suo nuovissimo spettacolo “Peppyssimo”

IL PREMIO CHARLOT SOSTIENE LA LILT CON LA LOTTERIA DI BENEFICENZA 2023

Il Premio Charlot sostiena la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Salerno, e la lotteria di beneficenza 2023. Ogni sera all’Arena del Mare di Salerno, ci sarà un punto Lilt dove gli spettatori potranno acquistare al costo di 2 euro un biglietto della lotteria. In questo modo sosterranno la Lilt di Salerno e al tempo stesso avranno modo di poter vincere uno dei 10 premi messi in palio (primo premio un viaggio a Parigi per due persone).La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottor Pistolese, serve per raccogliere fondi per sostenere le attività che l’associazione svolge su tutto il territorio di Salerno e provincia. Attività che vanno dalle consulenze alle visite gratuite presso gli ambulatori di prevenzione oncologica, fino ad arrivare alle giornate di prevenzione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

25 luglio SEA SUN • L’Economia del Mare a seguire MASSIMO MASIELLO in “Palcoscenico”Spettacolo musicale Ospiti FRANCESCO DI LEVA, ORNELLA MUTI,ANNA BISOGNO

26 luglio SEA SUN • L’importanza della Logistica a seguire “EMOZIONI” serata speciale dedicata a Lucio Battisti Concerto di MAURIZIO VANDELLI – GIANMARCO CARROCCIA e la partecipazione straordinaria di MOGOL Conducono Gianmaurizio Foderaro e Metis di Meo

27 luglio CHARLOT MONELLO COMPAGNIA DELL’ARTE in “Transylvania” – fiaba musicale

28 luglio CHARLOT GIOVANI • LA GARA Ospiti FRANCESCO MONTANARI, SERGIO RUBINI,VINCENZO COMUNALE

29 luglio Serata d’autore tutta italiana dedicata a LUCIO DALLA RON & Ensamble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Loprieno Conduce Gianmaurizio Foderaro Opening Roberto Colella

TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI