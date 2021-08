Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, oggi la chiusura con Alessandro D’Alatri.

La diciottesima Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello conclude con successo di pubblico la sua programmazione martedì 10 Agosto, alle 20,45, con lo spettacolo di teatro musicale “Nino”(dedicato all’amico magico Nino Rota) con Lalla Esposito accompagnata al pianoforte da Antonio Ottaviano. Nino Rota, è stato uno dei più grandi compositori del novecento, “l’amico magico”, come amava definirlo Fellini.

Al termine dello spettacolo, nella serata condotta da Martina Carpi, sarà consegnato dal sindaco Giuseppe Guida il Premio Pistrice – Città di Positano” ad Alessandro D’Alatri, regista teatrale e cinematografico, reduce dall’enorme successo di ascolti, di critica e di pubblico della serie televisiva “Il Commissario Ricciardi” (Rai1), che ha vinto il prime time di serata. Il Premio sarà ritirato da uno dei popolari protagonisti della serie, l’attore Adriano Falivene, che nel ruolo di “Bambinella” ha ricevuto un alto indice di gradimento. Al teatro Diana sarà prossimamente in scena, insieme ad Antonio Milo, con lo spettacolo “Mettici la Mano” di Maurizio de Giovanni, con la regia di Alessandro D’Alatri.

Cerimonia di consegna

PREMIO PISTRICE – CITTA’ DI POSITANO

IX Edizione

al regista

ALESSANDRO D’ALATRI

con la seguente motivazione:

Una carriera in continua evoluzione, che lo vede affrontare con disinvoltura la regia teatrale, come quella dietro la macchina da presa, per il piccolo ed il grande schermo. È sicuramente notevole la sua empatia artistica con autori napoletani, come il grande Eduardo De Filippo in teatro o il contemporaneo Maurizio De Giovanni, le cui serie televisive tratte da “I Bastardi di Pizzofalcone” e, soprattutto, “Il commissario Ricciardi” riescono a restituire allo spettatore le atmosfere evocate dai romanzi, pur se mediate da una visione artistica personale, che ne esalta l’eleganza e la profondità.

L’autrice del Premio èl’artistaceramistaMarina Contento.