Porto di Parole, ultima giornata dedicata alle narrazioni differenti

I “Mondi” di Porto di Parole sono inclusivi, collaborativi, sostenibili, pacifici, sicuri, innovativi e resilienti: lo hanno dimostrato gli oltre mille, tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che da domenica stanno vivendo le loro esperienze di “narrazioni differenti” nel villaggio del Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno.

Domani mattina (sabato 1° giugno 2024), la giornata ha inizio alle ore 10.30 con l’appuntamento che promuove l’inclusione sociale delle persone affette da disturbi dello spettro autistico Laboratorio con Stalker Teatro e Prospero performance di Stalker Teatro. Dalle 18 alle 22 tornano La Mezza Notte Bianca dei Racconti e le Isole Narrative; dalle 18 spazio lettura “A libro aperto e cuore spalancato!” per famiglie con bimbe e bimbi 0-6 anni a cura dei Volontari Nati per Leggere Campania. Letture condivise. Alle 18.30 “Prospero” di Stalker Teatro, l’installazione performativa in evoluzione che mette la collaborazione e la comunità̀ al centro della scena. Dalle 19 “Cavoli a merenda”, le narrazioni del cantastorie Michele Neri; dalle 19.30 alle 20.30 Le Radiose presentano “Grammophon on line set” di e con Emanuela Belmonte: variegate esperienze grammofoniche propongono al pubblico una selezione di dischi a 78 giri degna della soffitta di nonna riprodotti rigorosamente da due meraviglie della meccanica, due grammofoni a valigetta originali degli anni Trenta. Alle ore 20 “Sorpresa in armonia” con il Coro Giovanile “Il Calicanto”; l’Associazione Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi, alle ore 21, presenta “PerAria”, da un’idea di Olga Mascolo, lo spettacolo esplora, nella sua ricerca coreografica, l’immaginario legato ai fenomeni atmosferici e fisici collegati all’aria (coreografie e creazione scenica Giorgio Rossi – interpreti Savino Maria Italiano, Verdiana Gelao con Anna Di Bari – drammaturgia e testi originali Savino Maria Italiano – musiche Livio Minafra). Alle 22 “Buonanotte Mondi!”, un arrivederci speciale raccontato dalla Compagnia Porto di Parole. L’ingresso è libero.

“Porto di Parole” è il format ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il Comune di Salerno, la Fondazione Città del Futuro e il Comune di Olevano Sul Tusciano e in collaborazione con i Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Domeniche ad Arte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Oro Nera Caffè e Centrale del Latte.

Per le prenotazioni: www.portodiparole.com.