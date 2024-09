Piano di Zona S2, contributi studenti disabili

Il Piano di Zona Ambito s2 comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il trasporto e l’assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado anno scolastico 2024/2025.

Il servizio di trasporto scolastico e l’assistenza specialistica per disabilità sensoriali anche all’interno della scuola ha l’obiettivo di favorire regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio. Il contributo finalizzato all’autonomia della persona viene riconosciuto agli studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano una significativa compromissione dell’autonomia.

In particolare i destinatari sono: studenti, anche non residenti nei comuni dell’Ambito S2, affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea documentazione, frequentanti la scuola secondaria di II grado, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione, ubicate nel territorio dell’Ambito S2.

Possono presentare domanda di contributo gli studenti che rientrano nella fattispecie del bando o altri soggetti delegati con potere di firma. Ogni soggetto beneficiario può presentare domanda presso l’istituto di frequenza che provvederà ad inviarle al Comune di Cava de’ Tirreni capofila dell’Ambito S2. Per ciascun studente è possibile richiedere, anche separatamente:

il contributo per l’assistenza specialistica per singolo studente, indicando il numero delle ore di assistenza per settimana;

il contributo per il servizio trasporto e accompagnamento per il tragitto casa/scuola e viceversa.

Gli studenti che presentano le domande devono essere in possesso della seguente certificazione medica – sanitaria, valida ed attuale, rilasciata dai competenti organi sanitari:

– certificato attestante la gravità dell’handicap ai sensi dell’articolo3 comma 3 della legge 104/1992;

– certificazione attestante un’invalidità riconosciuta totale e permanente del 100% e/o il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

La concessione del contributo sarà subordinato alla frequenza scolastica rilasciata dall’istituto scolastico di appartenenza.

Le domande vanno presentate, presso gli istituti o enti di formazione professionale, entro e non oltre i termini seguenti: dalla data di pubblicazione del presente avviso al 28 ottobre 2024.

L’Avviso completo ed il modello di domanda sono disponibili all’indirizzo: www.pianodizonas2.it.