Peregrinazioni con l’Orchestra Filarmonica Campana a San Benedetto

Sabato 16 Novembre l’Orchestra Filarmonica Campana torna a Salerno nella Chiesa di San Benedetto.

Il concerto, previsto per le ore 20.00, porta il titolo di “Peregrinazioni” ed è in coproduzione con Salerno Classica e Associazione Gestione Musica. Il programma omaggia Antonio Salieri (nel 2025 sono 200 anni dalla morte) e Giovanni Battista Viotti (200 anni dalla morte), mentre nella seconda parte spazio ad un compositore del novecento poco eseguito quale è il veneziano Ermanno Wolf-Ferrari.

Antonio Salieri è stato un grande compositore del XVIII e XIX secolo ma viene ricordato soprattutto per la sua carriera da insegnante: infatti fu maestro di grandissimi compositori come Beethoven e Schubert. Su di lui si dice che abbia avvelenato Mozart a causa di una grande disputa dovuta ad un’accusa di plagio: ovviamente non ci sono prove che testimoniano la realtà dell’accaduto. Questa vicenda diventò talmente emblematica che fu ripresa dallo scrittore Alexander Puskin, da Nikolaj Rimskij-Korsakov, e più recentemente dal regista Milos Forman nel film “Amadeus”.

Il vercellese Giovanni Battista Viotti conquistò in Europa una fama tranquillamente paragonabile a quella di Mozart, egli fu autore di numerosi concerti per violino che rientrano a pieno titolo nella grande tradizione italiana insieme a quelli di Corelli, Vivaldi, Tartini e Paganini. Altro aspetto importante è stato quello di aver condizionato in profondità i musicisti francesi dell’epoca contribuendo al porre le basi di quella che sarebbe poi divenuta la “musica romantica”. La riscoperta di Viotti è avvenuta negli ultimi decenni e, fatto emblematico, più all’estero che non in Italia, come spesso avviene ultimamente. La presenza di un suo concerto nel nostro cartellone va nella direzione di aumentare il suo ricordo al fine di poterlo apprezzare maggiormente. L’altro autore in programma è Ermanno Wolf-Ferrari, classe 1876, padre tedesco e madre italiana, il quale dimostra nelle sue opere uno stile molto personale, estraneo al verismo, che all’atonalismo e dodecafonia, portati dalla cultura germanica. Il suo linguaggio è modellato sugli stilemi mozartiani e del periodo classico ma anche sull’ultima esperienza verdiana. Biglietti in vendita sulla piattaforma online di Posto Riservato (€ 11,00), per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione visitare il sito www.filarmonicacampana.it.

IL SOLISTA

Fabrizio Giordano, dopo gli studi violinisti presso il Conservatorio “G. Martucci di Salerno”, si è perfezionato con Salvatore Accardo, Vincenzo Bolognese e Mariana Sirbu. Ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui ARTS ACADEMY ORCHESTRA SINFONICA DI ROMA dove ha ricoperto il ruolo di primo violino di fila nella stagione 2006-2007 effettuando più di 100 concerti in tutt’Italia e tournèe in Grecia, Inghilterra, Germania, Austria, Cina, USA, collaborando con direttori e solisti di fama mondiale. Dal 2007 vanta già una carriera con l’Orchestra Verdi di Salerno e dal 2015 ricopre il ruolo del terzo posto con obbligo del concertino e della spalla presso l’Orchestra Filarmonica Salernitana del Teatro “G. Verdi” di Salerno sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Daniel Oren. Collabora dal 2014 come spalla dei violini primi per l’Orchestra Filarmonica Campana.

IL DIRETTORE

Giovanni Rinaldi ha già diretto diverse opere liriche tra cui Don Pasquale, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Aida, Tosca, La Bohème, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly, Rigoletto, Pagliacci, Turandot, collaborando con diverse orchestre. Ha suonato con importanti orchestre quali la R.A.I. di Milano, l’Orchestra Philharmonia Mediterranea, la Junge Schweizer Philarmonie, l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dove ha suonato con L. Bernstein, C. M. Giulini, G. Pretre, G. Sinopoli, Y. Temirkanov, D. Gatti, V. Gergiev, W. Savallisch, C. Thielemann, M. W. Chung. Ha curato per la casa editrice Carisch, collana Educational, la revisione dei concerti di Dragonetti, Geissel e Dittersdorf. Dal 1990 al 2005 è stato docente di contrabbasso ai corsi Musicali Internazionali Estivi di Lanciano ed insegna contrabbasso presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.