Pattinaggio, ancora ottime prove delle ragazze della Campolongo Roller.

Nella Terza Fase dei Campionati Regionali di Pattinaggio Artistico per l’ammissione alle Finali Nazionali per il Titolo Italiano di categoria, fase riservata ai più giovani, la C H Roller Salerno sulla pista del Palazzetto dello Sport di Villaricca (Napoli) ha raggiunto ancora eccellenti risultati:

– RESCIGNO Benedetta, per la Categoria Esordienti dopo una brillante esibizione ha conquistato la Medaglia d’Oro per cui è stata ammessa alle Finali Nazionali;

– CELANO Jennifer, per la Categoria Allievi con una strepitosa esecuzione ha guadagnato il Terzo posto, da precisare che con un pizzico di fortuna poteva conquistare la Medaglia d’Oro, comunque anche Jennifer ammessa alle Finali Nazionali.

Sabato e Domenica 12/13 Giugno prossimo presso il Pattinodromo S.C.Edenlandia di Napoli la Campolongo Hospital Roller Salerno sarà presente con circa 10 Mini Atlete/i per il “Trofeo Giovani” indetto dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Regione Campania.

Considerando il grado di preparazione anche per gli Atleti/e del Settore Avviamento al Pattinaggio Artistico avremo certamente ottimi risultati.

Si ringraziano, pertanto, gli Allenatori NATALE Margherita e SCALA Simone Giuseppe per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo per portare i Giovani e Giovanissimi Atleti/e della Campolongo Hospital Roller Salerno alla conquista di sempre più prestigiosi risultati.