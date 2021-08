Partito Gusta Minori 2021, questa sera il panettone in riva al mare.

Oggi un evento nell’evento: Natale in Costiera con la “Prima Notte del Panettone Italiano in riva al mare” evento voluto, ideato ed organizzato da Sal De Riso, dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ma anche zampognari e menù natalizi nei ristoranti e negli alberghi.

Dal 26 l’atmosfera dell’antica Roma con “Drama De Antiquis – Fanta site 5.0” al sito archeologico della Villa Romana di Minori.

Ieri serata dedicata alla Letteratura in ricordo di due scrittori: Luigi Di Lieto e Daniele Lembo.

“La venticinquesima edizione di Gusta Minori ieri ha dedicato una serata alla LETTERATURA ricordando due penne, due scrittori che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto, parliamo di Luigi Di Lieto e Daniele Lembo. Il racconto della loro vita, delle loro opere è stato accompagnato da pianoforte e chitarra. E questa sera a Minori sarà Natale con zampognari, banda, menù natalizi nei ristoranti, dolci natalizi e panettone in spiaggia.

Il Mercoledì 25 invece sarà dedicato al tema della Solidarietà. Prendendo spunto dal libro di Antonio Ruccia, “È vita. Storia di un bambino scartato, abbandonato… affidato”, focalizzeremo l’attenzione del nostro pubblico sulla tematica dell’attenzione alla vita e alla gioia di accogliere la vita. Dal Natale all’atmosfera della Roma Antica con misteri, intrighi, tanta arte e di qualità con “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” in scena il 26 – 27 e 28 Agosto. Ogni sera ben 3 spettacoli ed esattamente alle 20 e 15, alle 21 e 30 e alle 22 e 45. Un dramma d’amore ambientato nella Roma Antica e proprio nella Villa Romana di Minori. Vivremo con attori, musicisti, ballerini, comparse in costumi romani, i misteri, gli intrighi di quella Roma, il vissuto quotidiano di 2000 anni fa nella villa risalente al Primo Secolo dopo Cristo e con la tecnologia del videomapping . Ci saranno effetti davvero speciali. Sabato scorso la venticinquesima edizione è stata inaugurata da Peppe Barra”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori.

E ricordiamo le norme di sicurezza sanitaria.

“Ricordiamo le norme vigenti in Campania con obbligo della mascherina sempre, anche all’aria aperta. Per quanto riguarda gli eventi è richiesto il Green Pass – ha continuato Reale – mentre gli accessi alle spiagge libere sono regolamentati dall’App Minori Sea”.

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori, SCABEC Campania, Regione Campania.

E oggi, questa sera davvero un evento nell’evento: la “Prima Notte del Panettone Italiano” ideata e organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Un evento pieno di originalità voluto dal maestro pasticcere Sal De Riso.

“La Notte del Panettone in riva al mare è iniziativa organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano – ha affermato Sal De Riso – in collaborazione con il Comune di Minori. Il 24 Agosto l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presieduta dal maestro Claudio Gatti in collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, conferirà ad eminenti personalità del mondo della gastronomia e dello spettacolo il premio “Stelle d’Italia” ed il premio “Alfonso Pepe” dedicato ad Alfonso Pepe scomparso di recente, amico e maestro pasticcere. Avremo grandi ospiti d’eccezione come Alessandro Siani, don Alfonso Iaccarino e Domenico De Masi”.

Alla serata sarà presente anche il Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, Luigi Di Ruocco.

La grande arte con “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” e grandi attori come ad esempio Anna Rita Vitolo che si è formata presso l’Accademia dello Spettacolo di Antonio Casagrande con maestri come Michele Monetta e Gilles Coullet ma conosciuta dal grande pubblico per le fiction Rai di grande successo come “Verdetto Finale” e “L’Amica Geniale” dove ha interpretato l’importante ruolo di Immacolata Greco .

Anna Rita Vitolo è stata al Gusta Minori dalla prima edizione!

Non solo Anna Rita Vitolo ma anche altri grandi attori, affermati anche a livello internazionale.

“Ben 30 maestranze per “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” con 9 repliche che andranno sempre alle ore 20 e 15, 21 e 30, 22 e 45 dal 26 al 28 Agosto. Tutti gli attori, i musicisti, le comparse, saranno in costumi di epoca romana. Siamo sempre più convinti che attraverso le arti del canto, della musica, della danza, con l’ausilio della tecnologia innovativa, si possano esportare all’estero i racconti dei nostri siti archeologici. In Costiera Amalfitana abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0” che è la narrazione di una storia d’amore di epoca romana vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori risalente all’I sec.d.C. – ha dichiarato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori ed autore di “Drama De Antiquis” e co – regista con Lucia Amato– con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso tempo anche di fatti storici realmente accaduti. Scenario di tutto questo sarà proprio la Villa Romana con la tecnologia del videomapping, ben 30 maestranze tra attori, musicisti, ballerini di livello internazionale e che saranno tutti in costumi d’epoca romana. Come era la Villa Romana di Minori ben 2000 anni fa? Cosa accadde quella notte del 79 d.C. in Costiera Amalfitana negli stessi minuti in cui Pompei veniva coperta? Quali erano i costumi? Chi abitava la Villa e soprattutto perché è un sito di straordinaria importanza? Tutto questo è in “Drama de Antiquis ” il musical con la tecnologia videomapping in 3D che ha ricostruito l’atmosfera di allora e gli ambienti di allora nella stessa Villa Romana.

Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. Drama de Antiquis – Fantasite 5.0, è l’evento multimediale con effetti speciali”.