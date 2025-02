Oppo Enco Buds3 Pro: auricolari true wireless con autonomia estesa e audio personalizzabile

(Adnkronos) – Oppo ha annunciato durante un evento a Milano i nuovi auricolari true wireless Enco Buds3 Pro, puntando su autonomia, qualità audio e resistenza. Questi auricolari si posizionano nel mercato come una soluzione accessibile per chi cerca un'esperienza d'ascolto prolungata e personalizzabile, senza rinunciare alla durabilità. Oppo evidenzia la notevole autonomia degli Enco Buds3 Pro: fino a 54 ore di riproduzione musicale con la custodia di ricarica e fino a 12 ore con i soli auricolari. Anche per le chiamate, l'autonomia è elevata, con 30 ore (con custodia) e 7 ore (solo auricolari). La tecnologia "Super Fast Charging" permette di ottenere 4 ore di riproduzione musicale con una ricarica di soli 10 minuti. Oppo sottolinea la presenza della tecnologia "Hyper Durable Battery", certificata da TÜV Rheinland, che promette di mantenere l'80% della capacità originale della batteria anche dopo 1000 cicli di ricarica. La certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e acqua. Il cuore degli Enco Buds3 Pro è un driver extra-large da 12,4 mm con rivestimento in titanio, che, secondo Oppo, offre bassi potenti, acuti nitidi e un'esperienza d'ascolto coinvolgente. L'equalizzatore "Enco Master" permette di scegliere tra tre preset (Original, Bass Boost, Clear Vocals) o di creare profili sonori personalizzati tramite un equalizzatore a 6 bande. Gli auricolari utilizzano il Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a bassa latenza (47 ms). La funzione "Dual Connection" consente di collegare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, mentre "Google Fast Pair" semplifica l'abbinamento con dispositivi Android. I controlli touch sugli auricolari permettono di gestire la riproduzione, le chiamate e l'assistente vocale. Oppo dichiara che il design degli Enco Buds3 Pro, con un peso di 4,3 g per auricolare, è ergonomico e confortevole. Gli Enco Buds3 Pro saranno disponibili a breve nelle colorazioni Glaze White e Graphite Grey al prezzo di 49,99€. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...