Ookla® certifica: per il terzo semestre consecutivo Windtre è l’operatore con la rete mobile più veloce in Italia.

WINDTRE è, ancora una volta, l’operatore con la rete mobile più veloce d’Italia*. Ookla®, la società leader globale nelle applicazioni di testing e data analysis delle reti fisse e mobili, ha riconosciuto all’azienda guidata da Jeffrey Hedberg il prestigioso Speedtest AwardTM, per aver fornito, anche nel primo semestre di quest’anno, la più elevata velocità di rete mobile sia in download sia in upload. Un primato che WINDTRE ha ulteriormente rafforzato, confermandosi da gennaio 2020 al vertice della graduatoria di Ookla.

In particolare, WINDTRE ha ottenuto la migliore prestazione con un risultato medio di 37,11 Mbps in download e di 10,59 Mbps in upload, realizzando uno Speed ScoreTM totale pari a 50,24, con un incremento di oltre tre punti rispetto al precedente punteggio. Il riconoscimento conseguito da WINDTRE si basa sull’analisi di Ookla dei dati di Speedtest Intelligence®. Le misurazioni sono state ricavate grazie ai test svolti dai clienti in Italia con l’app Speedtest®, utilizzando dispositivi iOS e Android sulle tecnologie complessive di rete mobile: si tratta di 1.467.673 rilevamenti effettuati nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2021.

WINDTRE si avvale di una ‘Top Quality Network’ che, ad oggi, raggiunge una copertura pari al 94,8%** della popolazione in 5G e al 99,6% in 4G.

“Questo ulteriore riconoscimento da parte di Ookla conferma l’impegno di WINDTRE nel potenziare la propria rete Top Quality”, dichiara Tommaso Vitali, Brand&B2C Marketing Director di WINDTRE. “La nostra nuova infrastruttura tecnologica è per noi l’asset più importante: negli ultimi 5 anni abbiamo investito 6 miliardi di euro, e continueremo farlo, con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti servizi sempre più evoluti e di qualità elevata per eliminare le distanze tra le persone”.

Per ulteriori informazioni: www.windtre.it/topqualitynetwork-internet-veloce/.