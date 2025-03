Omaggio a D’Annunzio sabato 15

Sabato 15 ore 21.00 e domenica 16 marzo ore 19.00 il piccolo Teatro La Mennola, di via Salvatore Calenda, ospiterà lo spettacolo “IO E TE …AMORE PER SEMPRE”, un intenso omaggio a Gabriele D’Annunzio e Matilde Serao, diretto e interpretato dal maestro Antonello De Rosa.

Con la sua inconfondibile cifra stilistica, Antonello De Rosa, regista e attore di spicco della Nuova Drammaturgia Napoletana, porta in scena un’opera di straordinaria potenza emotiva.

Trama: Liberamente tratto dal romanzo “Giovanni Episcopo” di D’Annunzio, il dramma esplora il tormento di un uomo fragile e sottomesso, costretto a convivere per anni con l’amante della moglie per amore del figlio malato. La sua esistenza, segnata dall’umiliazione e dal dolore, giunge a una svolta drammatica quando un impeto d’orgoglio lo porta a un gesto estremo: l’omicidio del suo carnefice. Rinchiuso in un manicomio, il protagonista si muove tra la realtà e il delirio, in un viaggio teatrale che alterna atmosfere cupe a visioni oniriche, fino a trasformare il dramma personale in un esibizione mediatica dai toni surreali.

Con oltre 37 anni di carriera, De Rosa è un punto di riferimento nel panorama teatrale italiano e internazionale. Direttore artistico di SCENA TEATRO, accademia che forma attori dai 4 agli 89 anni e insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Camilleri come miglior attore, De Rosa è noto anche per il suo impegno nel teatro sociale nelle carceri e nei centri per diversamente abili.

Ad affiancarlo nella regia Rosanna De Bonis, in un allestimento che promette di coinvolgere e scuotere il pubblico con una narrazione intensa e viscerale. Info e prenotazioni direttamente al botteghino del teatro : 089-252609- 3382300246.