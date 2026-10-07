Oggi la laurea honoris causa a Vasco Rossi

Questo pomeriggio, alle ore 15.30, in Aula Magna “V.Buonocore” all’Università degli Studi di Salerno, si aprirà la Cerimonia di Conferimento a Vasco Rossi del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Politica e Comunicazione”.

La Cerimonia sarà trasmessa anche sul videowall in Piazza “Gabriele De Rosa” – al campus di Fisciano – e in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo (www.youtube.com/UniSaWebTV).

La Cerimonia sarà aperta dai saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio, l’introduzione a cura della prof.ssa Carla Pedicino (Presidente del Consiglio didattico di Scienze Politiche) e la Prolusione tenuta dal professore Filippo Fimiani (Coordinatore del collegio dei docenti del Dottorato in Politica e Comunicazione).

L’evento si concluderà con la Lectio Magistralis di Vasco Rossi.

LIVE dalle ore 15.30

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