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Allerta meteo gialla per temporali su parte della Campania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici previsti e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo, valida dalle ore 00:00 alle ore 15:00 di domani, giovedì 8 ottobre, su parte della Campania.
L’allerta riguarda la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e la Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).
Nelle aree interessate si prevedono locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Nella Zona 4 i fenomeni sono attesi soprattutto sull’Alto Sannio. I temporali saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da raffiche di vento, fulmini e grandine, con possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie e caduta di rami o alberi.
Si evidenzia un rischio idrogeologico per temporali, con possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori e inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. Sono inoltre possibili allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque sulle strade, rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e coinvolgimento delle aree urbane depresse.
Si segnalano anche possibili cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree caratterizzate da condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.
Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, al fine di prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi.

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