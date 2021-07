‘O babbà è ‘na cosa seria, Marisa Laurito con Gino Aveta e Tony Cercola Sui Sentieri degli Dei mercoledì 28 ad Agerola.

Nuovo appuntamento al festival Sui Sentieri degli Dei mercoledì 28. Si torna sul palcoscenico del Parco Colonia Montana con ‘O babbà è ‘na cosa seria puntata speciale di It’s Now or Never, il programma di Gino Aveta in onda sul canale Rai Radio Live, che vede protagonista la “scapricciatella” Marisa Laurito.

Una kermesse radiofonica “extralarge” dedicata alla grande attrice napoletana, durante le quale, oltre a presentare il suo ultimo libro Una vita scapricciata, i due amici e compagni di lavoro, Aveta e Laurito, racconteranno, con aneddoti e immagini di repertorio, i momenti salienti della carriera dell’attrice, dalla partecipazione a Sanremo a Quelli della Notte dell’amico Renzo Arbore, da Marisa La Nuit a Guarda Stupisci. Sul palco una serie di interventi di amici che dedicheranno alla simpatica Marisa le loro perfomance. La splendida voce di Flo, l’ironia percussiva di Tony Cercola, le emozionanti note di Filly Lupo nel suo omaggio a Napoli e Buenos Aires. E per chiudere, il grande pasticciere Pasquale Marigliamo offrirà a tutti i presenti un babà, orgoglio della sua produzione pasticcera.

Al termine della serata, la città di Agerola consegnerà il premio intitolato a Salvatore Di Giacomo a Marisa Laurito, artista tra i massimi esponenti della grandiosa tradizione comica napoletana.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e sarà consentito solo su prenotazione. A tal riguardo sarà online, sul sito della Proloco di Agerola, un sistema di prenotazione dei posti a sedere.

Mercoledì 28 luglio

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

MAURISA LAURITO

‘O BABBÀ È ‘NA COSA SERIA

conduce Gino Aveta

Flo voce – Tony Cercola percussione – Filly Lupo voce

Pasquale Marigliano pasticciere

L’evento sarà ripreso da RAI RADIO LIVE e trasmesso come puntata speciale nel

programma di Gino Aveta “It’s now or never”

San Lazzaro – ANFITEATRO PARCO COLONIA MONTANA

ore 21.00

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Procedura di prenotazione – Registrarsi sul sito, inserire i propri dati anagrafici. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Ad avvenuta prenotazione, sulla mail inserita in fase di registrazione, sarà inviato un voucher di conferma. Il voucher va esibito al checkpoint (ingresso location) con proprio documento di riconoscimento. Il voucher non è cedibile ad altre persone.

Obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e rispettare le misure di precauzione imposte per legge.

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com