“Nutrizione al femminile. Piaceri e sacrifici: gli ingredienti della salute”. Il convegno organizzato dal “Club Inner Wheel Salerno Carf” con il dottor Basilio Malamisura e la dottoressa Annalisa Giordano.

“Per stare bene in salute bisogna condurre una vita sana, mangiare bene e poco. Non è mai troppo tardi per cambiare il nostro stile di vita e curare maggiormente la nostra alimentazione”. Sono questi alcuni dei consigli offerti dal dottor Basilio Malamisura, Medico Gastroenterologo, esperto in disordini alimentari, celiachia e allergie, e dalla dottoressa Annalisa Giordano, Nutrizionista area clinica, Responsabile Nutrizione Area Pediatrica del Coordinamento Nazionale Biologi Nutrizionisti e Delegata dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie per la Federazione Nazionale Ordine dei Biologi, nel corso dell’incontro “Nutrizione al Femminile. Piaceri e sacrifici: gli ingredienti della salute”, organizzato al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno da “Club Inner Wheel Salerno C.A.R. F.” presieduto da Daniela Vessa Pezzuto. Dopo i saluti agli ospiti a cura della Segretaria del Club, Cristina De Felice Baldoli, la presidente del sodalizio innerino, Daniela Pezzuto, ha spiegato gli scopi dell’incontro:” Abbiamo voluto organizzare questo convegno, curato dalla vicepresidente Marcella Anzolin, per comprendere cosa fa bene mangiare e cosa invece fa male, soprattutto alle donne nelle varie fasi della vita. Il nostro intento è quello di trasmettere, attraverso le relazioni dei due esperti, in maniera semplice e comprensibile, i concetti base della scienza dell’alimentazione, accompagnati da consigli pratici per coltivare il proprio benessere, giorno dopo giorno, partendo dalle proprie scelte alimentari”.

Il dottor Basilio Malamisura, Specialista in Pediatria – Perfezionato in Gastroenterologia pediatrica . Referente Scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia. Dirigente Responsabile del Centro per i Disturbi Digestivi e Alimento Correlati presso la “ Casa di Cura Tortorella” di Salerno. Già Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e del Centro di Riferimento Regionale per la Celiachia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, ha spiegato che molte persone sperano sempre di trovare la scorciatoia, il trucco, la dieta miracolosa:” Oggi si sente parlare di diete stranissime: la dieta del riso, la dieta della banana, quella del fantino. In realtà sono tutte scorciatoie che allontanano la soluzione del problema che va affrontato con dei professionisti i quali, per ogni persona, dopo aver fatto un’attenta valutazione del caso, adottano un approccio nutrizionale che deve essere personalizzato, sartorializzato: cucito addosso al paziente, in base anche alle sue caratteristiche fisiche”. Il dottor Malamisura ha parlato anche di diete più estreme, come il digiuno:” Digiunare non significa soltanto evitare di mangiare e basta, ma significa imparare a distanziare i pasti in un certo modo, a lasciare delle finestre di digiuno durante la giornata. Oggi, rispetto ad altre epoche, abbiamo un accesso al cibo molto più semplice: il nostro organismo è programmato per conservare, accumulare, tutto ciò che non utilizza e che poi finisce per farci male”. Il dottor Malamisura ha parlato anche di intolleranze alimentari come quella al lattosio e al glutine, e spiegato cos’è il microbiota intestinale:” Gran parte dei disturbi dai quali siamo affetti prendono origine da un’alterazione dell’equilibrio dei batteri che vivono nel nostro organismo: sulla pelle, negli occhi, nell’apparato genito-urinario e soprattutto nell’apparto digerente. Il nostro intestino contiene due chilogrammi di batteri. Alcuni alimenti della nostra dieta facilitano la moltiplicazione di alcune specie batteriche e inibiscono la crescita di altre. Abitudini alimentari scorrette alterano l’equilibrio della flora batterica intestinale. Il Microbiota intestinale ha una marea di funzioni: nel bambino, ad esempio, guida lo sviluppo del sistema immunitario”.

La dottoressa Annalisa Giordano, Nutrizionista di Chirurgia Bariatrica; di nutrizione in farmacoterapia dell’obesità presso “Centro Obesità Casa di Cura Clinica Salus” di Battipaglia. Membro del Comitato di indirizzo CCddS di Scienze Biologiche e Biotecnologie, Biologia, Molecular Biotechnology e Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha spiegato che tantissime malattie originano da errate scelte alimentari e che alcune abitudini alimentari possono avere impatto differente su diversi individui:” Anche i tumori possono dipendere dal metabolismo e quindi c’è un aumento del rischio di sviluppare un cancro. L’alimentazione è causa di svariati problemi di salute quali le malattie gastrointestinali, il diabete, le malattie cardiovascolari, le patologie tumorali. Si stima che in oncologia il 50/60% della mortalità sia legata alla malnutrizione: ci sono tumori che comportano delle difficoltà a nutrirsi o ad assimilare i nutrienti. È importante quindi l’intervento del nutrizionista alimentare e poi del nutrizionista clinico: il medico oncologo o anestesista che si occupa della parte di nutrizione artificiale. Molto spesso le terapie oncologiche vengono sospese perché il paziente ha una malnutrizione e non tollera più i trattamenti oncologici. I tumori come quello alla mammella o alla prostata tendono a far ingrassare i pazienti (malnutrizione per eccesso). È importante la prevenzione oncologica”. La dottoressa Giordano ha anche spiegato che la piramide alimentare della Dieta Mediterranea, per come è stata concepita iconograficamente potrebbe trarre in inganno:” Al vertice della piramide dovremmo avere gli alimenti più importanti da mangiare invece all’apice ci sono gli alimenti che dovremmo mangiare di meno”. La nutrizionista salernitana ha spiegato che molte ragazze oggi sono insulino-resistenti:” Hanno alterazioni dell’umore come la depressione. Vengono trattate con un’alimentazione a basso indice glicemico, eventualmente con nutraceutici. Seguendo questo tipo di dieta migliorano anche dal punto di vista comportamentale”. Alle donne che nel periodo della menopausa sviluppano l’osteoporosi la dottoressa Giordano ha consigliato di ridurre il consumo di carboidrati e modulare le proteine in modo idoneo e praticare una moderata attività fisica. Presenti la Past President Nazionale dell’Inner Wheel, Maria Andria Pietrofeso; la Presidente dell’Inner Wheel Salerno Est, Ornella Orlando . (Foto di Gina Cioffi Visciani).

Aniello Palumbo.