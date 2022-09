Nouvelle Vague3, da venerdì 23 la mostra a Palazzo Fruscione.

Da domani (venerdì 23 settembre 2022), alle ore 18, Palazzo Fruscione a Salerno (Vicolo Adelberga 24) ospiterà la mostra “Nouvelle Vague3” che espone, per la prima volta insieme, le opere fotografiche, molte delle quali inedite, di due tra i più grandi fotografi di scena della storia del cinema: Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland.

Tutto pronto anche per la VI edizione della rassegna Racconti del contemporaneo “Histoire d’une Revolutionnette” con il talk “L’immaginario femminile nella Nouvelle Vague” in programma domani sera alle ore 20 a Palazzo Fruscione. L’incontro punterà i riflettori sulle attrici (Bardot, Moreau, Ardant, Karina, Seberg) e la loro potente presenza scenica e iconografica nel tempo. Sarà un intenso dialogo tra Alfonso Amendola (docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Salerno) e Stefania Rimini (docente di Storia e critica del cinema, Università di Catania). Introduzione di Pina De Luca (docente di Estetica, Università di Salerno).

Il 24 settembre, alle ore 19.00, inizia la rassegna cult presentata da Giacomo Manzoli (in collaborazione con il DAMS di Bologna), un viaggio nel tempo che si aprirà con il film “Les 400 Coups”. Introduce Giacomo Manzoli, Direttore Dipartimento delle Arti, Alma Mater Università Studiorum Università di Bologna. Il film è dedicato alla memoria di Andrè Bazin, morto la sera del giorno d’inizio delle riprese. Consigliata prenotazione online su booking@tempimodernidee.com

LA MOSTRA. Se c’è un punto di vista della Nouvelle Vague che ancora stupisce e affascina è senza dubbio quello di chi l’ha vissuta dentro e fuori i set cinematografici osservandola attraverso la propria macchina fotografica. Ed è partendo da alcuni di quegli scatti, molti dei quali inediti, che la città di Salerno con l’Associazione Tempi Moderni, presieduta da Marco Russo, rende omaggio all’estetica e all’iconografia del movimento culturale cinematografico francese, con le opere di due grandi fotografi: Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland. La direzione organizzativa è di Maria Paola Cioffi; la direzione scientifica è di Alfonso Amendola.

Cauchetier è stato fotografo di scena di registi come François Truffaut, per i film “Tirez sur le Pianiste” (1960), “Jules et Jim” (1961), “Antoine et Colette” (1962), “la Peau Douce” (1963) e “Baisers Volés” (1968), Jean-Luc Godard, per i film “A’bout de souffle (1959) e “Une femme est une femme” (1960), e ancora per molte altre pellicole di Jacques Demy, Jacques Rozier, Claude Chabrol, Agnes Varda, Bertrand Tavernier. Di Douglas Kirkland sono memorabili gli scatti di Marilyn Monroe tra le bianche lenzuola. Kirkland ha immortalato con le sue foto più di 600 celebrità ed è stato fotografo di scena di oltre 150 film (tra i quali “Tutti insieme appassionatamente” (1964); “2001: Odissea nello Spazio” (1968); “Butch Cassidy” (1969); “La mia Africa” (1985); “Titanic” (1997); “Moulin Rouge” (2000); “Il Grande Gatsby”, (2011).

Saranno 113 le fotografie esposte (di cui 36 stampe rare vintage del 1961 di Raymond Cauchetier, mai esposte prima) che potranno essere ammirate dalle ore 18.00 del 23 settembre e fino al 13 novembre nelle suggestive sale di Palazzo Fruscione nella mostra collettiva “Nouvelle Vague3”. Il percorso espositivo sarà reso ancor più completo dai documenti fotografici e i racconti video dell’Archivio Luce Cinecittà e dalle emozionanti illustrazioni di Victoria Semykina.

Il corpus dell’esposizione sarà ospitato nelle stanze situate dal primo al terzo piano del palazzo del XIII secolo, costruito sui resti dell’antico edificio termale appartenente alla Salerno romana. In un percorso, con una guida cromatica in tre colori, al primo piano (blu), nel salone adiacente a quello dedicato al cinema, ai concerti e ai talk, ci saranno i disegni realizzati per l’occasione, da Victoria Semykina che raccontano, da un lato, i frames più evocativi del film “Ascensore per il patibolo” di Louis Malle e dall’altro l’histoire d’amour tra Juliette Grecò e Miles Davis. E, sempre al piano primo, le pareti dell’ala sinistra del palazzo saranno “rivestite” dai disegni dell’artista russa e dalle parole di Luca Tortolini tratte dello splendido, poetico racconto dell’infanzia parigina di François Truffaut (“François Truffaut il bambino che amava il cinema”) negli anni in cui si preparava a diventare il regista dei 400 Colpi, racconto di cui, Tempi Moderni, in collaborazione con Kite edizioni, ha realizzato un’inedita versione animata, che verrà proiettata a loop nella stanza adiacente.

A proseguire, nel secondo piano (rosa) e del terzo piano (giallo) del palazzo, saranno esposte le opere di Cauchetier, Kirkland e le fotografie e video documentari di Archivio Luce Cinecittà. I visitatori saranno accompagnati dai testi curati, magistralmente, in esclusiva, da Francesco Casetti, sterling professor of Humanities and Media and Film della Yale University.

INFO. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 20. Lunedì chiuso. Il costo del biglietto è di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto per i ragazzi), scuole, gruppi organizzati superiori a 25 persone. Gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di Palazzo Fruscione e on line su www.ticketsms.com. Il programma completo è consultabile sul sito https://www.nouvellevague3.com/

La mostra e la rassegna sono realizzati con il contributo della Regione Campania con il Comune di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, la Fondazione Tosi, Banca Campania Centro, Edil Pastore, Metoda Finance, Project Finance 4.0, Ritonnaro, Gruppo Sada e Virvelle. Patrocini di: Università degli Studi Salerno, Università Alma Mater Studiorium di Bologna, Confindustria Salerno, Institut Français di Napoli Grenoble e Fondazione Ebris. Partner tecnici: Del Basso, Marsia Ceramiche, Palazzo Innovazione, Pedone & Tomeo Architets, Scermino Costruzioni, Smyb Business Logistics, The Guardian Vigilanza, Trotta&Trotta srl, Caffè Trucillo.