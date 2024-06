Note in vacanza a Capaccio Paestum, presentazione a Palazzo Sant’Agostino

Il comune di Capaccio Paestum è da sempre una forte miscela di bellezze naturali, memoria storica e modelli culturali che permettono la costruzione di basi per una società consapevole che sappia salvaguardare la Bellezza.

E’ dovere di quanti si adoprano per vivificare il mondo culturale nonché delle varie amministrazioni civiche, esaltare tutto ciò, sostenendo la pausa creativa, la riflessione, il dialogo, tra quanti in ogni stagione frequentano questi meravigliosi luoghi e coloro che li vivono, in un incontro tra bellezze ed eccellenze del territorio.

Da questo assunto nasce la rassegna Note in Vacanza, un progetto ideato dal Maestro Nicola Pellegrino, giunto alla IV edizione, realizzato dall’Associazione Culturale MusiCilento e dal Comune di Paestum, grazie alla “visione” del sindaco Franco Alfieri e dall’ Ufficio Turismo ed Eventi diretto da Piero Cavallo, che si svolgerà nei diversi splendidi siti del territorio, dall’ area archeologica a Villa Salati e nelle diverse chiese del comune cilentano.

Nel giorno della Festa della Musica, venerdì 21 giugno alle ore 10,30, nel Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino in Salerno, il Maestro Nicola Pellegrino, ospite del Sindaco del comune cilentano nonchè Presidente dell’amministrazione provinciale Franco Alfieri, di Francesco Morra, suo delegato alla cultura, alla presenza del Generale Ispettore Capo Gennaro Cuciniello, in rappresentanza dell’Associazione Aviatori d’Italia, illustrerà gli otto gli appuntamenti che impreziosiranno diverse location del comune di Capaccio Paestum.

Una conferenza che darà anche il via agli appuntamenti musicali in città poiché sarà presente e donerà un cameo musicale, il quintetto di ottoni “Alentum Brass” composto da Francesco Trenga e Nicola Vecchio alla tromba, Antonio Pilosi al trombone, Fabrizio Cirillo al corno e Alessandro Maio al bassotuba, il cui concerto svoltosi il I giugno, con buon successo di critica e pubblico in Capaccio, ha fatto da preludio alla rassegna. In sala anche i curatori di concerti e masterclass dedicati, i maestri Luigi Cioffi e Rosario Barbarulo.