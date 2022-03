Nasce l’Associazione Ermice Aps ad Eboli.

Gli organi d’informazione sono cortesemente invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione dell’associazione “L’Ermice APS” che si terrà in presenza, nel rispetto dell’emergenza Covid19, il 05 Marzo alle ore 10.00 presso l’Osteria “Gattapone”, sita in Via Sant’Angelo, 3 Eboli (SA). Interverranno: Dr. Umberto Mollica, Presidente de “L’Ermice”; Prof. Rosario D’Acunto, Presidente Nazionale Operatori di Turismo Esperienziale Professionale; Ing. Peter Hoogstaden, Ingegnere ambientale “Genius Loci Turismo”; Dr. Pasquale Raia, Direttore Tecnico Centro Recupero Animali Selvatici; Dr.ssa Francesca Ciccarelli, Medico veterinario ASL Napoli 1 Centro; Dott. Antonio Manzo, Giornalista; Dr. Cosimo Brenga, Presidente del Consiglio Comunale Città di Eboli; Dr. Luigi Morena, Direttore Servizio Veterinario ASL SA; Dott. Salvatore Marisei, Assessore all’Urbanistica Città di Eboli; Arch. Vincenzo Consalvo, Vice Sindaco Città di Eboli; Avv. Mario Conte, Sindaco Città di Eboli.