CONCERTO ALL’ALBA SUL SENTIERO DEI LIMONI Appuntamento per domani mercoledì 31 luglio alle ore 6,00 nel piazzale antistante la Chiesa di S. Michele a Torre. Dalle ore 05:45 sarà disponibile un transfert gratuito con partenza dal comune e dalla pasticceria gambardella . Prenotazioni in pro loco fino a 50 posti disponibili . Al termine del concerto momento conviviale . Vi aspettiamo per iniziare una giornata all’insegna dell’arte e del paesaggio unico al mondo .

