Mimmo Locasciulli in concerto al Teatro Verdi il 3 maggio

Continua il viaggio di Tempi Moderni nei “Lampi di genio” della canzone d’autore italiana. In occasione del Premio Tenco alla carriera e in concomitanza con l’uscita, del nuovo disco “Dove lo sguardo si perde”, sabato 3 maggio (ore 21.00) in collaborazione con il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, si terrà il concerto di Mimmo Locasciulli accompagnato dal Quartetto d’archi Pessoa: Marco Quaranta e Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola), Marco Simonacci (violoncello) e il contrabbasso di Matteo Locasciulli.

Lo spettacolo, a invito gratuito, ritirabile presso la biglietteria del Massimo cittadino a far data dal 22 aprile (massimo due inviti a persona), ripercorre le tracce e le emozioni di questo nuovo disco, arrangiato e prodotto dal figlio Matteo tra Roma, Parigi e Bruxelles. Sono canzoni scelte dal suo vasto repertorio, oltre all’inedita “L’amore dov’è”, e che hanno al centro quel “sentimento” che racchiude in sé il tema dell’amore, del cuore, della partecipazione e dello slancio verso gli altri. Sul palco torneranno a vivere in questo nuovo clima titoli quali “Cara Lucia”, “Idra”, “Gli occhi” o “Benvenuta”, canzoni che rappresentano un momento di riflessione da condividere con il pubblico in un’atmosfera intimista, parole e musica che entrano nel profondo e colpiscono al cuore come solo la grande canzone d’autore sa regalare.

Il concerto rientra nella sezione “Suoni” – realizzata con il patrocinio morale del Club Tenco – della IX edizione dei Racconti del Contemporaneo “Lampi di Genio” la rassegna che dall’8 marzo accompagna la mostra diffusa: “Lampi di Genio” fotografie di Philippe Halsman curata da Alessandra Mauro e realizzata in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York. Rassegna che ancora una volta è un percorso corale che procede tra creatività e visioni, ma anche un importante spazio di riflessione sul processo culturale e sulla sua importanza nella storia dell’umanità.