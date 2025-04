Salerno celebra il mare, la chiusura di Pithecusae

Dopo il grande successo della IV Giornata del Mare e della Cultura Marina, che ha animato Salerno la scorsa settimana con studenti, istituzioni, associazioni e appassionati del mondo marinaro, l’Associazione Circoli Nautici della Campania si prepara a concludere il percorso con un appuntamento speciale.

Sabato 19 aprile, alle ore 10:00 presso la Stazione Marittima, si terrà la cerimonia di chiusura della rassegna di modellismo navale “Pithecusae”, evento che ha saputo affascinare grandi e piccoli con opere di straordinaria precisione artigianale e valore storico.

Sarà un momento di sintesi, ma anche di festa, per celebrare la cultura marinaresca in tutte le sue forme: dalla passione per la navigazione alla trasmissione di saperi antichi, dalla promozione del patrimonio marittimo alla sensibilizzazione delle giovani generazioni.

Gianluigi Ascione, Presidente dell’Associazione Circoli Nautici della Campania, commenta:

“Concludiamo questa edizione con la consapevolezza di aver acceso nuovi entusiasmi e rafforzato il legame tra la comunità e il mare. ‘Pithecusae’ è stata molto più di una mostra: è stata un racconto corale di bellezza, memoria e passione.”

Francesco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e fautore della legge che ha dato vita all’Associazione dei Circoli Nautici della Campania , aggiunge:

“Il mare è cultura, opportunità e identità. Manifestazioni come questa sono un investimento sul territorio e sulle nuove generazioni. Uno stimolo per migliorare l’approccio con una risorsa fondamentale, come è il

mare.”

L’Associazione invita la cittadinanza, le scuole e le realtà del mare a partecipare numerosi per chiudere insieme questa edizione con lo sguardo già rivolto al futuro.