Microchip Day a Sant’Egidio.

Quasi 50 cani microchippati per il Microchip day promosso dall’associazione Una Zampa per Amico – Sant’Egidio del Monte Albino e l’ASL di Salerno.

L’iniziativa si è tenuta domenica mattina 17 ottobre 2021 a Sant’Egidio del Monte Albino in piazza De Ruggiero, alla frazione Orta di Loreto.

Tantissimi gli amici a quattro zampe che hanno aderito all’iniziativa, a inoculare i microchip, grandi come un chicco di riso, la dottoressa Gabriella Calenda.

A conclusione della giornata benedizione di tutti gli animali presenti con la presenza di Don Gerardo Coppola.

Siamo molto contenti del risultato raggiunto- commenta Daniela Pepe, presidente dell’associazione – Come Una Zampa per Amico -SEMA – grazie alla comunità, all’Asl e all’Amministrazione Comunale abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. A partire dal mese di Gennaio l’associazione sarà impegnata in un’attività di sensibilizzazione nella accoglienza e cura degli animali di affezioni con i plessi della primaria e secondaria di Sant’Egidio. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il CSV Salerno.