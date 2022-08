Mercato Salernitana, corsa a due per l’attacco

Saranno decisivi gli ultimi due giorni di mercato per conoscere il nome del nuovo attaccante della Salernitana. Il d.s. Morgan De Sanctis continua a sondare il mercato estero alla ricerca di un uomo gol che possa accrescere le possibilità di salvezza della formazione granata. Il nome più caldo delle ultime ore resta quello di Michy Batshuayi del Chelsea, 14 gol nell’ultima stagione trascorsa in prestito al Besiktas in Turchia. Ma sul giocatore, nazionale belga, c’è anche l’Everton. La Salernitana può prenderlo accettando un prestito con obbligo di riscatto, il giocatore ha già dato l’assenso ma manca l’accordo sulla formula tra le società. Dalla Spagna, invece, fanno sapere che i granata sono su Maxi Gomez, attaccante del Valencia che unisce stazza fisica e senso del gol. Nazionale uruguaiano, andando via dovrebbe lasciare il posto a quell’Edinson Cavani che per lungo tempo è stato un sogno, proibito, di Danilo Iervolino.