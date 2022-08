“Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition” arriva in Costiera Amalfitana. Domenica 28 tappa a Cetara.

Il tema della cultura della prevenzione arriva anche sulle spiagge della Divina Costiera grazie alla tappa del tour “Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition” organizzata dal Comune di Cetara e dal Lido Cetara per domenica 28 agosto.

L’iniziativa, a cura dei Centri Verrengia di Salerno, brand sanitario di riferimento sul territorio, si avvale di numerosi partner tra cui il Comune di Salerno, Hygieia – Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e la Federazione Italiana Medici Pediatri sezione di Salerno. Partner tecnico invece è l’Humanitas Salerno.

Sui lidi salernitani sono state oltre 1000 le persone incontrate da medici ed esperti del settore sanitario a partire dalla prima tappa del 2 luglio, con consigli utili di prevenzione e consulti gratuiti. Numeri importanti che dimostrano quanto i cittadini abbiano sentito la necessità, anche in un luogo di relax come il lido, di tornare a prendersi cura di sé in maniera idonea. Una pratica fin troppo spesso trascurata a seguito dell’emergenza Covid che, dati alla mano, ha fatto crollare le visite a causa della paura del contagio. È per questo motivo che, dopo il successo del tour effettuato dai Centri Verrengia all’interno delle scuole, il progetto è arrivato sulle spiagge, per informare i cittadini sui corretti stili di vita e sulla necessità del ritorno alla prevenzione.

Dalle ore 10 alle ore 14, grazie ai numerosi medici ed esperti, saranno disponibili visite e consulti per residenti e turisti: pediatria, dermatologia, cosmetologia, cardiologia, osteopatia, fisioterapia, urologia, rieducazione del pavimento pelvico, psicologia, odontoiatria, nutrizione, psicologia e psicoterapia. Saranno presenti, inoltre, 2 unità mobili per assistenza e valutazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia e ossimetria).

“Dopo il successo delle prime tappe salernitane – ha dichiarato Carmine Giordano, direttore commerciale dei Centri Verrengia – il tour arriva anche nella Divina Costiera. Per questo vogliamo fortemente ringraziare il Comune di Cetara che ha reso possibile tale iniziativa a favore del cittadino. Un grazie anche ai nostri tanti partner e ai professionisti che hanno fornito un servizio di grande valore alla cittadinanza in vacanza durante i mesi di luglio e agosto. Un impegno importante che i Centri Verrengia continueranno a portare avanti facendo diventare il tour uno dei punti di riferimento per la comunicazione sanitaria sul nostro territorio”.