Medici, solo censura per Dr. Torre.

Se la caverà con la censura il dottor Gerardo Torre, medico di base di Pagani finito sotto accusa dall’Ordine dei Medici di Salerno – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – dopo aver salvato la vita a centinaia di pazienti provenienti da tutta la provincia, risultati positivi al covid.

Il medico paganese, lunedì sera, è stato convocato dal presidente Giovanni D’Angelo per chiarire la sua posizione e, ad oggi, non è ancora stata resa nota la decisione dell’Ordine dei Medici ma, stando a quanto si apprende, sarebbe stata applicata la censura.

Torre è stato accompagnato dal suo avvocato Maria Grazia Cafisi che, fin dal primo giorno, si è battuta per far prevalere le ragioni del suo assistito. Proprio poche ore prima delle convocazione dinanzi l’Ordine dei Medici, tante le associazioni e i cittadini che sono scesi in piazza per esprimere solidarietà al medico.