Massimo Arcangeli a Salernoir Off

Sarà Massimo Arcangeli con un libro storico-divulgativo e di grande impatto, il prossimo ospite del SalerNoir Festival le notti di Barliario tra gli eventi OFF. “Quel braccio alzato. Storia del saluto “romano””, è il titolo del saggio, edito da Castelvecchi che rimette in discussione molte presunte verità storiche.

La presentazione si terrà mercoledì 13 novembre alle 18,00 al Mondadori BookStore di corso Vittorio Emanuele 56. Dialogherà con l’autore il condirettore di “Critica Sociale” Massimiliano Amato.

La storia del saluto romano è, in realtà, la storia di un saluto che romano non è. Le sue origini risalgono alla rinascita della tradizione greco-latina in epoca neoclassica, di cui il dipinto di Jacques-Louis David, dove tre Orazi romani giurano con determinazione mostrando il loro braccio destro teso, è l’esempio più celebre. Secoli dopo, in un impeto antiborghese, Mussolini ordina di abbandonare la tradizionale stretta di mano a favore del saluto a braccio teso. Un gesto che da quel momento attraversa le piazze e scuote le folle, non solo italiane. Massimo Arcangeli ricostruisce la storia del saluto fascista analizzando la simbologia e la politica linguistico-culturale del Ventennio, comparando le con quelle della dittatura nazista. Una storia che, tra aquile, parate e camicie nere, non è mai stata dimenticata dai militanti di estrema destra oggi al potere, tornati a rialzare prepotentemente la testa, e il braccio.

L’autore. Linguista, critico letterario, politico e sociologo della comunicazione, insegna all’U­niversità di Cagliari. È stato garante per l’Italianistica nella Repubblica Slovacca, dirige diversi festival culturali e collabora con la Società Dante Alighieri, l’Istituto della Enciclopedia Italiana e numerose testate giornalistiche nazionali. Fra le sue ultime pubblicazioni per Castelvecchi: Il Renziario (2018), Il Salvinario (2019), Sardine in piazza. Una rivoluzione in scatola? (2020), La lingua sc?ma. Contro lo schwa (e altri animali) (2022), Il Melonario (2023) e Ci consenta. Parola di cavaliere (2023).

Gli eventi OFF del SalerNoir Festival le notti di Barliario sono ideati e organizzati dall’Associazione Porto delle Nebbie.