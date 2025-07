Marta De Marino live in Piazza San Francesco martedì 15

In occasione della tradizionale Festa della Madonna del Carmine, Martedi 15 Luglio 2025 alle Ore 21.30 MARTA DE MARINO, reduce dalla popolare trasmissione su RAI UNO “Uno Mattina In Famiglia” in cui è stata protagonista della Rubrica “Sanremo Favola Italiana” per ben 24 puntate, si esibirà in Piazza San Francesco d’Assisi a SALERNO.

La giovane e talentuosa Cantante sarà accompagnata dalla salernitana Band “MUSIKATTIVA” diretta dal M° Alfredo Capozzi.

Soddisfatto per la scelta artistica di questa edizione della rinomata festa il Presidente del Comitato il Priore Notaio Paolo Califano che prevede, altresi, una folta partecipazione di pubblico e di fedeli.

Marta De Marino (Nella foto) terrà lo stesso concerto Giovedi 17 Luglio 2025 alle Ore 21.00 nella suggestiva Piazza di AGNONE Cilento.

Anche ad Agnone soddisfazione del Comitato (Anna Maria e Antonio Milo, Adele Malzone, Giuseppe Del Mastro) e il Reverendissimo Parroco Don Gianluca Cariello.

