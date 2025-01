Mario Kart 9 si mostra nel trailer di Switch 2: tutto quello che sappiamo

(Adnkronos) – Nintendo ha finalmente tolto il velo alla sua nuova console, Nintendo Switch 2, la cui uscita è prevista per il 2025 , con un trailer di presentazione rilasciato il 16 gennaio. Il filmato, oltre a mostrare la console e le sue caratteristiche, ha offerto ai fan uno sguardo fugace ma allettante su quello che sembra essere un nuovo capitolo della serie Mario Kart. Si tratta di un evento significativo per gli appassionati, considerando che l'ultimo capitolo della serie, Mario Kart 8 Deluxe, è uscito nel 2017 sulla prima Switch, e a sua volta era la versione arricchita di un gioco per Wii U, uscito nel 2014. Sebbene Nintendo non abbia ancora rilasciato dettagli ufficiali sul titolo, le brevi sequenze di gameplay mostrate nel trailer ci permettono di fare alcune osservazioni preliminari. Il trailer di Nintendo Switch 2 include alcuni secondi di gameplay del nuovo Mario Kart, mostrando i personaggi di Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Yoshi, Donkey Kong, Toad, Toadette, Wario, Waluigi, Rosalina, Pauline e Baby Mario sfrecciare su una pista ambientata in un deserto. La pista mostrata sembra essere inedita e presenta elementi che ricordano un circuito cittadino con elementi off-road. Un cartello con la scritta "Yoshi" suggerisce la presenza di un ristorante o di una stazione di servizio a tema lungo il percorso. Dalle brevi sequenze, si notano 24 postazioni sulla griglia di partenza, il doppio rispetto ai partecipanti massimi dell'episodio precedente. La qualità grafica migliorata rispetto a Mario Kart 8 Deluxe lascia intuire la possibilità di modelli dei personaggi più dettagliati e animazioni più fluide. Non sono stati mostrati nuovi oggetti o meccaniche di gioco. Tuttavia, è plausibile che Nintendo introduca nuove funzionalità per differenziare questo titolo dai precedenti capitoli della serie: una sequenza in particolare, che mostra Mario guidare fuori pista, lascia presagire una maggiore libertà di movimento. La grafica appare notevolmente migliorata rispetto a Mario Kart 8 Deluxe, con un livello di dettaglio maggiore e un'illuminazione più realistica. È possibile notare un miglioramento nella qualità delle texture, degli effetti di luce e delle particelle, che contribuiscono a creare un'esperienza visiva più immersiva. Il gameplay sembra mantenere le caratteristiche tipiche della serie, con un focus su corse arcade frenetiche e l'utilizzo di oggetti per ostacolare gli avversari. Sebbene le informazioni disponibili siano limitate, il breve sguardo al nuovo Mario Kart offerto dal trailer di Nintendo Switch 2 è stato sufficiente a generare entusiasmo tra i fan. La grafica migliorata e la possibilità di nuove piste, personaggi e meccaniche di gioco promettono un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente rispetto ai titoli precedenti. Non resta che attendere il Nintendo Direct del 2 aprile 2025 per scoprire maggiori dettagli su questo nuovo capitolo di Mario Kart e sulla console Nintendo Switch 2. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...