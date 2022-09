Manifesto di apprezzamento della Pro Loco Teggiano per il successo di Alla Tavola della Principessa Costanza.

A Teggiano è stato pubblicato il manifesto con il quale Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano, ringrazia quanti hanno contribuito alla riuscita della 27^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”. Si tratta di un rito di passaggio consolidato, attraverso il quale nel mese di settembre il presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Teggiano, esterna la propria sentita gratitudine a chi, in modalità diverse, ha contribuito al successo della manifestazione svoltasi l’11, 12 e 13 agosto. Allo stesso tempo si avvia già una nuova stagione di lavoro, che culminerà nell’estate 2023 con la 28^ edizione della festa medievale regina dell’estate salernitana.

“Com’è tradizione -spiega il presidente Biagio Matera– abbiamo voluto ringraziare tutti per la partecipazione, in particolare chi ha permesso che la nostra manifestazione andasse a buon fine. Indubbiamente è stata un’edizione particolare, dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia. Quindi non è stato semplice ricominciare, ma per fortuna è andato tutto bene, nonostante le tante difficoltà e una situazione metereologica molto negativa, che ci ha fatto veramente preoccupare”. Nonostante tutto la 27^ edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” nei tre giorni di svolgimento ha fatto registrare decine di migliaia di presenze, da ogni parte d’Italia e non solo. “Nelle strade di Teggiano -sottolinea il presidente della Pro Loco Teggiano- abbiamo sentito parlare ogni dialetto e lingua, da parte di visitatori italiani e stranieri. Certo organizzare la nostra kermesse ha richiesto un impegno ancora maggiore del solito rispetto ad altri anni, ma maggiore alla fine è stata anche la soddisfazione per come sono andate le cose”. I due anni di stop forzato, quindi, non hanno per nulla scalfito il fascino attrattivo della festa medievale, che puntualmente ha riportato Teggiano alla ribalta nazionale. “La nostra manifestazione -evidenzia il presidente della Pro Loco Teggiano- ancora una volta ha dimostrato di essere importante non solo per Teggiano e per il Vallo di Diano, ma certamente anche per la Regione Campania. Confermandosi una delle più importanti in Italia”.

Ora per la Pro Loco Teggiano è tempo di voltare pagina e rivolgere lo sguardo al futuro. “Nei prossimi giorni -conferma Biagio Matera- ci riuniremo per cominciare già a pensare alla prossima edizione. Speriamo che l’anno venturo il nostro evento si possa organizzare in maniera più serena, senza le difficoltà che abbiamo trovato quest’anno. Sono certo che riusciremo ad alzare ancora il livello, proponendo qualcosa di ancora più bello. Quindi invito già adesso tutti -conclude il presidente della Pro Loco Teggiano- a partecipare alla 28^ edizione de «Alla Tavola della Principessa Costanza»: appuntamento ad agosto 2023”.