Manifestando / Arte e comunicazione visiva, mercoledì 24 alla Pinacoteca Provinciale.

Mercoledì 24 maggio, alle ore 10.30, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, in via Mercanti, si terrà l’incontro Manifestando / Arte e comunicazione visiva a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino in collaborazione con l’Associazione Culturale Kaos’48 di Napoli e con il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno.

L’incontro rientra tra le attività previste per la Mostra Manifestando, un’esposizione di circa settanta manifesti utili a ripercorrere l’attività del gallerista Lucio Amelio svoltasi a Napoli dalla fine degli anni ’60 agli inizi degli anni ’90 del Novecento, allestita negli spazi espositivi della Pinacoteca Provinciale di Salerno dal 12 al 31 maggio 2023.

Interverranno Alfonso Amendola, professore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università di Salerno, Pietro Immaturo, Università della Basilicata, Martina Fasullo, giornalista, Ildebrando Iacuzio, prof. di laboratorio grafico del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno Fabrizio Scomparin e Rosa Maria Vitola, rispettivamente Presidente dell’Associazione Kaos ’48 e Funzionario responsabile del settore beni Immateriali della SABAP di SA e AV e organizzatori della mostra Manifestando, Michele Faiella, Funzionario responsabile ufficio stampa della SABAP di SA e AV.

La classe V^ L sez. Grafica del Liceo Artistico Sabatini Menna proporrà una rielaborazione grafica a tratto di un manifesto autografo di Joseph Beuys, dedicato al gallerista salernitano Dino Tafuri. Il manifesto stampato per l’esposizione del 1980 presso la galleria Delta di Salerno, sarà riproposto con le medesime misure dell’originale 690 × 459, utilizzando la tecnica lineolografia.