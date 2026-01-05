Maltempo, allerta gialla in corso

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalle 15 di  domenica 4 gennaio alle 15 di lunedì 5 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale che potrebbero essere anche intense a scala locale.

L’allerta gialla è connesse al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico.

Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.

