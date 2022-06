Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di

Salerno ha ricevuto richiesta di evacuazione medica per un passeggero statunitense colto

da malore a bordo della nave da crociera Rhapsody of the Seas, battente bandiera

Bahamas da poco partita dal porto di Salerno.

Tempestivo è stato l’intervento della Guardia Costiera che ha coordinato le operazioni di

trasbordo del malcapitato affidandolo alle cure del personale medico del 118.